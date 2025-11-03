Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O biruință din piatră, rugăciune și lumină

Repere și idei
Un articol de: Monica Dumitrescu - 03 Noiembrie 2025

Există zile care se așază în istorie ca niște pietre de hotar. Ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului este una dintre ele. Prin acest act de sfințire, visul de un secol și jumătate al românilor a devenit realitate.

Catedrala nu este doar o construcție monumentală, ci o rugăciune înălțată de un neam întreg - o lucrare a credinței, a răbdării și a nădejdii. De la Carol I, care a visat o catedrală a recu­noștinței naționale, la Ferdinand, care o vedea drept coroană spirituală a Unirii, dorința a rămas aceeași: un loc unde rugăciunea și istoria să se întâlnească. Patriarhul Miron Cristea, primul Patriarh al României, a purtat această dorință ca pe o flacără aprinsă în inima unui popor. Apoi au venit deceniile tăcerii comuniste, când visul părea uitat, dar nu s-a stins. A rămas, ca o candelă ascunsă, în sufletul credincioșilor. Catedrala Mântuirii Neamului s-a născut din acest vis purtat prin veacuri. Din lacrima bunicilor, din rugăciunile celor plecați pe front, din munca țăranilor și mește­șu­garilor, din bănuțul dăruit de ­fiecare bătrână care a simțit că și ea poate fi ctitor. Este, cu adevărat, o lucrare a întregului popor român - o catedrală în care fiecare rugăciune sinceră și fiecare jertfă mică s-au prefăcut în piatră, aur și lumină.

Dacă în Bizanț, în anul 867, Patriarhul Fotie a sfințit mozaicul din absida Sfintei Sofia, marcând triumful icoanei și al dreptei credințe, ziua de duminică, 26 octombrie, a adus un alt fel de biruință: biruința răbdării și a credinței care nu s-au stins în timp. Atunci, icoana Maicii Domnului cu Pruncul strălucea deasupra celor doi împărați bizantini, vestind victoria asupra celor care tăgăduiseră chipul lui Hristos. În aceste zile, la București, lumina mozaicurilor noii catedrale vestește o altă victorie - aceea a unui popor care, după un veac și jumătate de așteptare, și-a împlinit făgăduința. Așa cum Sfânta Sofia a fost pentru Bizanț inima spirituală a unui imperiu și a rămas, până astăzi, un simbol al puterii culturale și teologice a Ortodoxiei, tot astfel Catedrala Mântuirii Neamului devine, pentru România, un semn de identitate și continuitate. Ea leagă trecutul de viitor, așa cum Hagia Sofia a legat tronul pământesc de cerul cre­dinței. Din punct de vedere artistic, catedrala se înscrie în linia marilor edificii sacre ale lumii - de la Hagia Sofia a lui Iustinian la Domul din Milano sau la Catedrala Sfântului Isaac din Sankt Petersburg. Toate au fost, în vremea lor, sinteze ale spiritului și ale culturii care le-au născut. Fiecare a devenit un limbaj prin care un popor și-a mărturisit credința.

În același fel, Catedrala din inima Bucureștiului poartă semnătura discretă a unui timp de maturitate spirituală. Părintele Patriarh Daniel, cu răbdare și viziune, a fost cel care a ținut aprins acest vis, ducându-l spre împlinire. În linia ctitorilor se înscriu toți românii care au crezut, au donat, au lucrat și s-au rugat. Privind cupola înaltă și mozaicurile care reflectă lumina, înțelegi că nu e o rugăciune prefăcută în piatră, ci una prefăcută în lumină. Aurul mozaicurilor nu e decor, ci o taină: el preia lumina și o trimite mai departe, pentru ca cel care se roagă să simtă, măcar pentru o clipă, că atinge hotarul transfigurării. Așa rămâne această zi în istorie - ca un început al luminii care nu se stinge.

