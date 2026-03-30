O carte despre discernământul duhovnicesc și împlinirea voii lui Dumnezeu

În răstimpul Postului Mare, când Biserica ne îndeamnă stăruitor la adâncirea vieții duhovnicești, hrana sufletului devine mai necesară ca oricând. De aceea, lectura duhovnicească în această perioadă nu este un simplu adaos cultural, ci o adevărată împărtășire din cuvântul care zidește și mântuiește. În acest orizont se înscrie volumul Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul Doamne, învață-mă să fac voia Ta!, o carte ce nu doar informează, ci și hrănește, nu numai explică, ci și înaripează sufletul spre înălțimi duhovnicești. Autorul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Iașilor, se distinge în peisajul teologic contemporan prin îmbinarea armonioasă dintre cercetarea academică și slujirea pastoral-misionară. Formația teologică solidă a Preasfinției Sale, dublată de o preocupare constantă pentru valorificarea teologiei patristice și a spiritua­lității ortodoxe, se reflectă în lucrările, studiile ori articolele deja publicate, rod al unei reflecții temeinice și al experienței eclesiale vii. Scrierile Preasfințitului Părinte Nichifor se apleacă asupra unor teme esențiale ale vieții duhovnicești: discernământul, libertatea în Hristos, ascultarea de voia lui Dumnezeu și actualitatea învățăturii Sfinților Părinți. Așezate într-un limbaj sobru, limpede și bine articulat, aceste pagini dau mărturie că teologia autentică nu se oprește la nivelul reflecției teoretice, ci se împlinește firesc în misiune, cateheză și îndrumare duhovnicească.

Recenta carte a Preasfinției Sale se așază, prin structură și conținut, sub semnul unei binecuvântate pedagogii duhovnicești. Cele șapte cuvântări cuprinse în volum, De ce ești trist, om al Învierii?, Doamne, învață-mă să fac voia Ta!, Despre delăsare și râvna duhovnicească, Dragostea, ca izvor al existenței, Despre Sfânta Liturghie, Euharistia - Taina Vieții și Curajul Sfinților, asemenea darurilor Duhului Sfânt amintite de Prorocul Isaia, alcătuiesc un itinerar de creștere spirituală adresat omului contemporan, aflat adesea între neliniște și căutare. Ele sunt prefațate de o consistentă predoslovie semnată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care se constituie într-o meditație luminoasă asupra cuvântului rostit ca dar și responsabilitate, evidențiind caracterul viu, personal și ziditor al cuvântărilor inserate în prezentul volum.

Izvodite din întâlnirile autorului cu mulțimea credincioșilor din parohiile de oraș ori de la sat, cuvântările reunite în această carte transfigurează experiența sa pastorală în mărturie teologică și hrană duhovnicească pentru cititorul contemporan. Se cuvine a sublinia faptul că lucrarea de față nu este rodul unei elaborări solitare, desfășurate în liniștea unui cabinet de studiu, ci s-a născut din experiența și din dialogul nemijlocit cu mulți credincioși, îndeosebi cu tinerii. Această origine îi conferă volumului o vigoare aparte: cititorul nu rămâne un simplu spectator, ci devine părtaș, nu doar receptor al cuvântului, ci adevărat interlocutor al autorului. Parcurgând cuprinsul cărții, am constatat că Preasfințitul Părinte Nichifor aduce reflecția teologică în orizontul concret al vieții, fiecare temă abordată - de la bucuria creștină și discernerea voii lui Dumnezeu până la lupta cu delăsarea ori creșterea în iubire - devenind prilej de introspecție și de întărire pe calea unui urcuș duhovnicesc statornic. Titlul ne reține atenția în mod deosebit, deoarece depășește simpla funcție de identificare a unei lucrări, configurându-se ca o veritabilă rugăciune, concentrată și profundă, înrădăcinată în cunoscutul Psalm 142: „Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu”. El exprimă, în esență, conștiința limitelor omenești, dublată de dorința sinceră de a intra în rânduiala voii dumnezeiești. Titlul se preschimbă astfel într-o sinteză teologică și duhovnicească, căci unește rugăciunea cu învățătura, cererea cu formarea lăuntrică, chemând cititorul nu numai la lectură, ci și la transformare.

Unul dintre marile merite ale volumului Preasfințitului Părinte Nichifor constă tocmai în această orientare practică. Nu ne aflăm în fața unei „teologhisiri” speculative, ci a unei teologii aplicate, care răspunde întrebărilor concrete: de ce suntem triști, deși suntem chemați la bucuria Învierii? Cum putem ieși din starea de moleșeală duhovnicească? Cum se descoperă voia lui Dumnezeu în viața noastră? Cum trăim autentic Sfânta Liturghie? Răspunsurile nu se arată rigid formulate, ci sunt nuanțate, adaptate, pătrunse de discernământ duhovnicesc și pastoral. În mod deosebit, sec­țiunile de dialog, întrebări și răspunsuri, dezvăluie finețea pastorală a autorului. Dacă fiecare întrebare vine dintr-o inimă unică, mișcată de propriile ei frământări, răspunsul nu se vădește a fi niciodată stereotip sau mecanic. Se simte aici experiența duhovnicului, însoțită de deschiderea către înțelegerea sufletului omului în căutare de sens, inclusiv din perspectiva cunoașterii psihologice.

Un alt aspect impresionant îl reprezintă respectul profund față de cuvânt. Într-o epocă în care limbajul este adesea degradat, grăbit ori superficial, Preasfinția Sa se remarcă printr-o grijă aparte pentru limpezimea și frumusețea exprimării. Cuvântul nu îl folosește ca pe un simplu instrument de comunicare, ci îl tratează ca pe un dar, ca pe o responsabilitate, considerându-l o formă de slujire. O astfel de atitudine devoalează conștiința faptului că, în ultimă instanță, orice cuvânt autentic se împărtășește din Logosul dumnezeiesc. De aici izvorăște și forța persuasivă a paginilor prezentului volum. Într-un context cultural și mediatic dominat de confuzie, relativism și con­tradicții, cartea oferă un reper de echilibru nu prin rigiditate sau polemică, ci prin claritate și căldură duhovnicească. Cititorul descoperă un cuvânt care nu judecă pripit, nici nu diluează adevărul, ci îndeamnă la deschidere fără să abandoneze exigența; încurajează, responsabilizând totodată. De altfel, una dintre ideile recurente ale volumului este aceea a libertății în iubire. Dumnezeu nu constrânge, ci cheamă; nu impune, ci invită. Iar răspunsul omului, pentru a fi autentic, trebuie să fie unul liber, asumat și viu. Citind această scriere, ai sentimentul că te afli în fața unei pâini aburinde, scoase din cuptorul experienței duhovnicești. Nu avem de-a face cu o lectură consumată rapid și uitată ușor, ci cu una care rămâne, lucrând tainic în mintea și în inima omului, provocând și chemând la schimbare. Răspunzând unor întrebări, ea naște altele, mai adânci, liniștind, dar și trezind conștiințele.

Volumul Preasfințitului Părinte Nichifor Doamne învață-mă să fac voia, Ta!, apărut recent la Editura Doxologia, ascunde o adevărată școală a inimii, o invitație la trezvie, la autenticitate. Autorul nu oferă rețete, ci direcții; nu impune concluzii, ci deschide perspective; nu închide dialogul, ci îl continuă în cugetul cititorului. De aceea, scrierea poate fi socotită, mai ales în vremea postului, o adevărată hrană duhovnicească, fiindcă satură nu doar prin abundența infor­mației, ci și prin densitatea trăirii; este o carte care se citește atât cu mintea, cât mai ales cu inima, se înțelege în liniște, împlinindu-se în viață. În cele din urmă, întreaga sa învățătură se adună într-o rugăciune fierbinte, pe care orice cititor o poate rosti cu deplină încredințare că va fi auzită de Cerescul Părinte: „Doamne, învață-mă să fac voia Ta!”.