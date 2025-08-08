Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pierzători de timp

Un articol de: Ștefan Mitroi - 08 August 2025

Caut timpul pierdut de alții, devenind eu însumi un mare pierzător de timp prin această permanentă căutare. Găsesc peste tot zile și nopți, ani întregi, iar câteodată chiar vieți. Toate pierdute de niște oameni ca mine. Poate că unii dintre ei, dacă nu cumva toți, caută asemenea mie. Cineva mi-a găsit în mod sigur frânturile de viață pe care le-am pierdut.

Nu-mi trece însă prin minte sau pur și simplu n-am timp să-i caut printre căutătorii de timp pe cei care au găsit timpul pierdut de mine. N-ar fi de mirare ca eu să fi găsit timpul pierdut de ei. Am putea face schimb, luându-și fiecare înapoi nopțile și zilele lui.

Aș da, fără să stau prea mult pe gânduri, câțiva ani din viața lor pentru câteva zile din viața mea. Nu mi-ar păsa dacă aș primi mai puțin decât aș da. Am de unde. Am strâns, în atâția ani de căutări, mari grămezi de timp, nici nu s-ar cunoaște de unde aș lua. Dar nu vine nimeni să-mi ceară, așa cum nici eu nu cer nimănui ceea ce este, ce a fost, mai bine zis, al meu. Rămân pentru totdeauna pierdute bucățile de viață pe care nu le-am trăit.

Am avea, încă am mai avea timp să le trăim acum, dacă i-am găsi pe cei care le-au găsit. Nu-i găsim pentru că nu-i căutăm. Nici ei nu ne caută pe noi. Căutăm doar timpul pierdut. Ei pe al nostru, noi pe al lor. Ce simplu ar fi să facem schimb!

Viața mea netrăită zace într-o mare grămadă de timp, poate chiar peste drum de grămada strânsă de mine, în care zac viețile netrăite ale altora. Doar să trecem drumul și să întrebăm. Dar n-avem timp. Căutăm. Căutăm întruna, speriați tot mai mult de gândul că timpul ce ne-a mai rămas de trăit se micșorează mereu. Prinși până peste cap cu găsirea timpului pierdut al altora, îl vom pierde curând și pe acesta.

