Reflecții asupra unei lucrări de referință privind autocefalia și ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii noastre

În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română a comemorat două momente aniversare de o importanță cardinală pentru definirea identității și parcursului său instituțional: „împlinirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei (25 aprilie 1885)” și „celebrarea Centenarului ridicării la rang de Patriarhie (4 februarie 1925)”. Aceste repere istorice, distincte, dar intrinsec corelate, conturează nu doar etapele esențiale ale procesului de maturizare eclesială a Ortodoxiei românești, ci și cadrul hermeneutic necesar înțelegerii modului în care aceasta s-a afirmat și consolidat în comuniunea Bisericilor Ortodoxe autocefale. În contextul solemnităților prilejuite de aceste două aniversări majore, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, a fost publicată, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, lucrarea intitulată „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, un demers editorial de anvergură coordonat de părintele prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Beneficiind de contribuția unor teologi, istorici și canoniști de prestigiu ai Bisericii noastre, această lucrare, structurată în două volume consistente, se remarcă atât prin densitatea informațională, cât și prin calitatea editorială și grafică deosebită, impunându-se drept un veritabil etalon academic de excelență pentru studiul Ortodoxiei românești contemporane.

După cum se subliniază și în „Cuvântul-îna­inte” semnat de Părintele nostru Patriarh, „prezenta lucrare reunește contribuții teologice și istorice, care aprofundează multiplele aspecte ale organizării bisericești, punând în lumină învățătura corectă de credință și aplicarea ei practică prin reglementările organizatorice ale Bisericii sau evidențiind anumite momente definitorii din istoria Ortodoxiei românești. Lucrarea oferă o perspectivă pan­ortodoxă unică, fiind pentru prima oară când sunt publicate împreună toate tomosurile de autocefalie și autonomie emise de Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Moscovei și alte Biserici locale, alături de acte statale bizantine, țariste și otomane relevante. Această colecție, care include și documente recente privind situația bisericească din Ucraina sau Macedonia de Nord, face din lucrarea de față un instrument de lucru academic indispensabil pentru înțelegerea principiilor de organizare a Ortodoxiei și a situației ei actuale. Felicităm, așadar, pe inițiatorul și coordonatorul acestei consistente lucrări, pr. prof. univ. dr. George Grigoriță, și pe toți cei care au contribuit la aceasta cu studii sau cu traduceri ale textelor documentelor oficiale referitoare la autocefalie și patriarhie. Această lucrare constituie, în primul rând, un omagiu academic adus tuturor celor care au contribuit la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și la ridicarea ei la rang de Patriarhie. În al doilea rând, cartea de față este o bogată resursă de informații și idei cu privire la sistemul autocefal de organizare a Ortodoxiei și la slujirea patriarhală. Totodată, această lucrare reprezintă un îndemn la o cunoaștere și o înțelegere mai aprofundate ale specificității autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a slujirii sale patriarhale în primul său secol de existență” (pp. 7-8).

Prin structura sa consistentă și, în același timp, echilibrată, cele două volume reușesc să articuleze coerent dimensiunea dogmatică, normativă și istoric-documentară a vieții bisericești, configurând o imagine clară asupra devenirii instituționale a Bisericii Ortodoxe Române în context național și panortodox.

Un merit deosebit al lucrării îl reprezintă capacitatea de a depăși simpla acumulare și redare de informații, transformând materialul prezentat într-un ansamblu interpretativ unitar, în care autocefalia nu este tratată exclusiv ca realitate juridico-administrativă, ci ca expresie a unei eclesiologii a comuniunii. În acest sens, contribuțiile teologice și canonice incluse în primul volum (alcătuit din 709 pagini) evidențiază cu claritate relația fertilă dintre unitate și diversitate, precum și tensiunea creativă dintre libertatea bisericească și responsabilitatea sinodală, plasând experiența Bisericii Ortodoxe Române într-un orizont mai larg, al Ortodoxiei universale.

De o importanță deosebită este și dimensiunea documentară excepțională a volumului al doilea (828 de pagini), care oferă, într-o formă sistematizată și în premieră, un corpus amplu de texte fundamentale privind autocefalia și ridicarea la rang de Patriarhie, precum și o perspectivă comparativă asupra evoluțiilor similare din alte Biserici Ortodoxe. Această abordare conferă lucrării nu doar o valoare istorică evidentă, ci și un pronunțat caracter de instrument de cercetare, indispensabil pentru studiile de teologie, istorie eclesială și drept bisericesc.

Totodată, analiza relației dintre Biserică și Stat, regăsită constant de-a lungul lucrării, evidențiază modul în care orânduirea politică a influențat configurarea structurilor biseri­cești. Fenomenul este surprins în complexitatea sa, de la regimurile imperiale până la statele naționale moderne, fiind subliniată ten­dința de articulare a identității bisericești atât în dialog, cât și în tensiune cu proiectele politice ale epocii, fără pierderea nucleului său teologic fundamental.

În concluzie, lucrarea coordonată de părintele prof. univ. dr. George Grigoriță se impune ca o contribuție majoră la literatura teologică și istorică contemporană, precum și ca un instrument academic de referință, atât prin amploarea și rigoarea materialului documentar, cât și prin calitatea analizelor teologice și canonice. Ea îmbină în mod exemplar exigența academică cu profunzimea reflecției teologice, reușind să integreze dimensiunile doctrinare, canonice și istorice într-o viziune unitară asupra etapelor esențiale ale procesului de maturizare eclesială a Ortodoxiei românești.

