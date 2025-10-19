Săptămânalul Lumina de Duminică la ceas aniversar Activitatea de arhipăstor a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a inaugurat o perioadă din Istoria Bisericii Ortodoxe Române de multiple și profunde schimbări academice, pastorale, misionare, administrative și culturale. După un regim comunist totalitar, ce a încercat fără succes să distrugă sentimentul religios din sufletul uman, creat el însuși după „chipul și asemănarea” Părintelui ceresc (Fac. 1, 26), Ortodoxia românească a întâmpinat și a avut de înfruntat noi provocări, nu doar materiale, economice ori sociale, ci şi morale și spirituale. Cu un simț al istoriei și o intuiție duhovnicească excepțio­nale, Părintele Patriarh Daniel, mai întâi în calitatea sa de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a înțeles că, în noul climat creat, Biserica trebuie să transforme lăuntric societatea în proces de secularizare și indiferentism, venind în întâmpinarea frământărilor lumii contemporane, alinând neliniștile ontologice ale sufletului uman, prin cuvânt și prin faptă, prin Liturghie și rugăciune, prin slujire și dăruire. Între inițiativele cele mai ­înalte și rodnice ale Preafericirii Sale, un loc aparte îl ocupă apariția „Ziarului Lumina” și înființarea postului de radio ­Trinitas, cu frecvențe în întreaga țară, precum și postul Trinitas TV, alinare și mângâiere pentru creștinii iubitori de viață duhovnicească înaltă, aflați însă în momente de încercare și de suferință. Prin toate acestea, credința ortodoxă a păstruns în casele și în sufletele celor iubitori de viață spirituală înaltă, ce caută să pătrundă sensurile profunde ale vieții, să își însușească adevărurile creștine, care, apoi, să le înfrumusețeze viața și să le înnobileze ostenelile duhovnicești. Între aceste mijloace de propovăduire a dreptei credințe, săptămânalul „Lumina de Duminică” este o publicație de mare valoare teologică și duhovnicească, ajuns acum la moment aniversar, împlinirea a 20 de ani de neîncetată activitate. O simplă trecere în revistă a conținutului acestei publicații ortodoxe, pe parcursul celor 20 de ani de intensă și rodnică lucrare, ne ajută să observăm că studiile, articolele, predicile, meditațiile, cronicile, recenziile și, în esență, toate materialele publicate pe parcursul acestor ani au fost semnate de per­sonalități de excepție din lumea ortodoxă, nu doar din spațiul Ortodoxiei românești, ci din întreaga lume creștină. Per­sonalități bisericești, dar și din lumea academică și culturală, de maximă autoritate științifică și probitate morală. Alături de valoarea intelectuală și spirituală a materialelor găzduite în rubricile atât de variate ale cotidianului creștin, o altă notă esențială o constituie deschiderea față de societate, radiografiile alcătuite și soluțiile propuse constituind adevărate puncte de reper pentru societatea actuală și pentru omul recent. Totodată, deschiderea spre problemele societății și ale sufletului uman din zilele noastre este dublată de caracterul interdisciplinar al publicației, ea construind adevărate punți de legătură între știință și credință, între teologie și cultură, între civilizație și spiritualitate. La acestea se adaugă acu­ratețea punctelor de vedere și frumusețea limbajului, un limbaj edificator și cu o profundă finalitate duhovnicească. Toate acestea, întărite printr-un format ce are în centrul său icoana ortodoxă, adevărată fereastră spre cer, care, prin sfinții zugrăviți, ne conduce spre idealul transfigurării lumii și a trupului, sub razele desă­vârșitoare ale harului dumnezeiesc, prioritate morală, cultivată cu precădere de redacția ziarului. În calitate de colaborator cu adevărat „privilegiat” al publi­cației, mulțumesc lui Dumnezeu pentru inspirația revărsată asupra Părintelui Patriarh de a pune bazele acestor noi forme de propovăduire a frumu­seților credinței ortodoxe, atât de necesare și de actuale, felicităm fiecare ostenitor al publicaţiei pentru lucrarea folositoare și înalt roditoare, desfășurată „cu timp și fără timp” și avem convingerea că fiecare cititor va descoperi, în paginile lui de altădată, dar și în cele care vor urma, cuvinte cu putere multă, spre statornicirea în bine și spre mântuire. Întru mulți și rodnici ani, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul și zidirea duhovnicească a tuturor iubitorilor de frumos spiritual! (Pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu)