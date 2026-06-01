Sub adierea Duhului Celui de viață făcător

„Și când a sosit ziua Cinci­zecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei” (Faptele Apostolilor 2, 1-2). În această imagine plină de lumină și de cutremur sfânt începe istoria văzută a Bisericii. Nu prin puterea armelor sau prin autoritate politică, nici prin înțelepciunea omenească, ci prin coborârea Duhului Sfânt asupra unor oameni simpli, adunați în rugăciune, ia naștere comunitatea care avea să poarte Evanghelia până la marginile lumii. Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt nu este doar aducere aminte a unui eveniment petrecut odinioară în Ierusalim, ci reprezintă revelația lucrării continue a Preasfântului Duh în istorie, în creație și în sufletul omului. Dacă la Nașterea Domnului Fiul lui Dumnezeu Se face Om, iar la Paști Mântuitorul Hristos biruie moartea, la Cincizecime harul biruinței Sale se revarsă peste lume prin Duhul Sfânt. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur numește praznicul „plinirea făgăduinței” sau „metropolă a sărbătorilor”, căci ceea ce prorocii au ves­t­it și Hristos a făgăduit se îm­pli­nește acum înaintea ochilor ucenicilor Domnului.

Apostolii, după Înălțarea Domnului la cer cu trupul Său îndumnezeit, trăiau în așteptarea plină de încredere a împlinirii făgăduinței dumne­ze­iești că Duhul Sfânt Se va pogorî peste ei „nu mult după aceste zile” (Fapte 1, 5). Deși Mântuitorul Se des­părțise văzut de ei, această des­părțire nu le-a adus întristare, ci, așa cum mărturisește Sfântul Evanghelist Luca, ei s-au întors în Ierusalim „cu bucurie mare” (Luca 24, 52). La prima vedere, ne aflăm în fața unui paradox. În mod obișnuit, orice despărțire lasă în suflet o urmă de tristețe și de dor, sentimentul că ceva esențial lipsește din propria existență. Cu toate acestea, de ce atunci Apostolii nu au cunoscut fireasca durere a despărțirii de Învă­țătorul lor? Răspunsul ni se descoperă dacă ne întoarcem la episodul călătoriei spre Emaus, unde Hristos Cel înviat merge alături de Luca și Cleopa, însă rămâne pentru ei un necunoscut, un străin față de drama petrecută în Ierusalim. Abia la sfârșitul zilei, când Domnul frânge pâinea înaintea lor, ochii li se deschid și Îl recunosc; iar în aceeași clipă El Se face nevăzut.

Această experiență poartă în sine o profundă învățătură duhovnicească, căci Domnul Hristos le arată că pre­zența Sa nu mai este condiționată de vederea trupească. Dimpotrivă, toc­mai atunci când Se sustrage privi­rii, El Se descoperă mai deplin cre­dinței. Nevăzut ochilor, devine prezent inimii și ascuns simțurilor, Se face cunoscut duhului. Astfel, ucenicii învață că adevărata comuniune cu Domnul nu se întemeiază pe apropie­rea fizică, ci pe credință și pe lucrarea harului. Într-un sens profund, Mântuitorul poate fi cunoscut cu adevărat tocmai atunci când nu mai este văzut, căci prezența Sa nevăzută se dove­dește mai cuprinzătoare și mai profundă decât orice apropiere trupească.

Unul dintre cele mai adânci sensuri ale sărbătorii Cincizecimii este acela al refacerii unității omenirii. La Turnul Babel, oamenilor li s-au amestecat limbile din pricina mândriei, iar comuniunea s-a destrămat. La Cincizecime, diversitatea limbilor nu mai produce dezbinare, ci devine mijloc de împărtășire a aceleiași credințe. „Îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 2, 11), spuneau cei veniți la Ierusalim din toate neamurile. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această minune vindecarea rupturii dintre popoare și începutul unei unități întemeiate nu pe dominație, ci pe comuniunea în Hristos.

Într-o asemenea lumină trebuie înțeleasă natura Bisericii. Ea nu este o simplă instituție istorică, ci Trupul tainic al lui Hristos, însuflețit permanent de Duhul Sfânt. Sfântul Apostol Pavel spune limpede: „Iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte” (I Corinteni 12, 27). Prin Duhul Sfânt, Hristos, Mântuitorul nostru, rămâne prezent în Biserică până la sfârșitul veacurilor, căci, în fiecare Sfântă Liturghie, epicleza reprezintă tocmai chemarea Duhului Sfânt peste darurile de pâine și vin și peste comunitatea credin­-cioșilor. Astfel, Ortodoxia nu poate fi înțeleasă fără această dimensiune pnevmatologică, iar Biserica viază prin Duhul Sfânt, așa cum trupul tră­iește prin respirație. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae observa că Duhul Sfânt este „puterea de comuniune” a Bisericii, deoarece El unește per­soanele fără să le anuleze identi­tatea. În teologia sa, comuniunea nu înseamnă uniformizare, ci împlinirea fiecărei persoane în iubire. De aceea, omul izolat de Dumnezeu și de ceilalți se înstrăinează de propria vocație. Du­hul Sfânt îl reașază însă în adevă­rul existenței sale, făcându-l capa­bil de iubire jertfelnică, de comuniune.

Însă lucrarea Duhului Sfânt nu se limitează la viața lăuntrică a Bisericii. Întreaga creație poartă urmele prezenței Sale. Psalmistul spune: „Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului” (Psalmul 103, 31). Lumea nu este aban­donată sieși, ci susținută permanent de „suflarea dumnezeiască”. În spiritualitatea răsăriteană, cosmosul apare ca o imensă liturghie a creației: munții, pădurile, izvoarele, lumina cerului devin semne ale unei prezențe care transfigurează exis­tența. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbea despre „rațiunile divine” sădite de Dumnezeu în toate lucrurile, omul fiind chemat să descopere în frumusețea lumii urmele Logosului creator. Nu întâmplător sărbătoarea Cincizecimii se însoțește, în tradiția românească, de verdeață și flori: ramurile de tei sau de nuc așezate în biserici nu reprezintă banale elemente decorative, ci simboluri ale vieții reînnoite prin har, căci ele amintesc de a treia Persoană a Prea­sfintei Treimi ca Duh de viață făcător. În rugăciunile Vecerniei plecării genunchilor, Biserica se roagă pentru întreaga creație, pentru cei vii și pentru cei adormiți, arătând dimensiunea cosmică, universală, a lucrării Duhului Preasfânt.

A doua zi după Rusalii, Biserica a așezat sărbătoarea Preasfintei Tre­imi, care nu este o simplă continuare liturgică, ci descoperirea izvorului din care curge întreaga viață a Bisericii. Dacă la Cincizecime se arată lucrarea Duhului Sfânt în lume, în ziua următoare preamărim însăși taina Dumnezeului Treimic. „Mer­geți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Acest cuvânt al Mântuitorului stă la temelia întregii credințe creștine, căci taina Sfintei Treimi nu constituie o dogmă teologică oarecare, ci revelația faptului că Dumnezeu este iubire desăvârșită. Tatăl Se dă­ruiește Fiului, Fiul Se odihnește în Tatăl, iar Duhul Sfânt este legătura vie a acestei comuniuni veșnice. Cinci­zecimea, urmată de sărbătoarea Sfintei Treimi, descoperă adevărata frumusețe a existenței noastre: omul nu este chemat numai să respecte porunci, ci să participe la însăși viața Bisericii. Mântuitorul Hristos așa S-a rugat în grădina Ghetsimani: „Ca toți să fie una, după cum Tu, Pă­rinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lu­mea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21). În această rugăciune arhierească se află întreaga chemare a Bisericii: unitatea oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi.