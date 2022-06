29% dintre adulții din UE sunt consumatori de droguri

Cel mai recent raport privind situația consumului de droguri în Uniunea Europeană - „Raportul european privind drogurile: tendinţe şi evoluţii” - relevă o serie de statistici îngrijorătoare. Potrivit acestuia, 83,4 milioane de adulţi europeni (15-64 de ani), reprezentând 29% din acest segment de populație, au consumat un drog ilegal (50,5 milioane de bărbaţi şi 33 de milioane de femei). Cel mai utilizat drog este canabisul, drogurile stimulante, precum cocaina, fiind a doua categorie de astfel de substanțe frecvent raportate. Estimările arată că, în ultimul an, 3,5 milioane de adulţi au consumat cocaină, 2,6 milioane - MDMA şi două milioane - amfetamine. De asemenea, aproximativ un milion de europeni au consumat heroină sau alt opioid ilegal în ultimul an. În România, în 2020, s-au înregistrat 1,0-1,7 cazuri la 1.000 de locuitori de consumatori de opioide de mare risc, fiind admise la tratament 838 de persoane. Totodată, conform studiului ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), România înregistrează procente peste media europeană la consumul de la vârste foarte mici (13 ani) a substanţelor adictive precum alcool, droguri, tutun.