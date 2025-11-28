Plăți pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate

Data: 28 Noiembrie 2025

Ajutorul de minimis pentru fermierii înscrişi în programul care își propune stimularea cultivării de legume în spaţii protejate a început să fie plătit. Marţi, la Slatina, la o întâlnire cu producătorii din zonă, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Violeta Muşat, a precizat că sprijinul este de câte 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătraţi cultivaţi cu legume.

Preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, a declarat că începerea plăţilor şi anunţarea sumelor ce vor fi acordate sunt vești bune pentru fermieri, în contextul în care au existat zvonuri că s-ar putea plăti doar 700-800 de euro la 1.000 mp cultivaţi.

Judeţul Olt este pe primul loc pe ţară la producţia de legume în spaţii protejate, cu 4.976 fermieri în program şi 1.185 ha de solarii. Aici, sprijinul total se ridică la 88 de milioane lei, bani care au început să fie transferați de ieri în conturile legumicultorilor, a declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţiei Agricole Judeţene Olt, Ion Drăgoi.

În Arad, Direcția Agricolă a început miercuri plata fermierilor înscrişi în programul cunoscut sub numele Tomata, iar trei sferturi dintre beneficiari sunt din comunele Apateu şi Seleuş. În acest an s-au înscris 380 de fermieri, care cumulează 87 ha de spaţii protejate și către care s-au făcut plăți de 6,5 milioane de lei.

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că în acest an au fost alocaţi peste 271 de milioane de lei, „o sumă fără precedent”, programului care la început viza stimularea cultivării roşiilor, dar care a fost extins apoi şi la alte legume. În total, 16.638 de fermieri beneficiază în 2025 de sprijin, pentru 3.617 ha de culturi de legume în sere și solarii. (C.Z.)

