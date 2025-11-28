România dispune de resurse considerabile, având a cincea suprafaţă agricolă din UE şi fiind unul dintre marii producători de cereale, este performantă ca volum agricol, dar nu produce valoare adăugată, arată
Secetă în Vâlcea
Peste 1.650 ha de culturi de primăvară au fost calamitate de secetă în judeţul Vâlcea, cele mai mari suprafeţe afectate fiind la plante furajere, floarea-soarelui şi porumb, potrivit directorului Direcţiei Agricole Judeţene, Ovidiu Barbu. În jur de 200 de fermieri au raportat pagube, valoarea compensațiilor pe care le vor primi până la sfârşitul anului fiind estimată la 1,6 milioane de lei. Anul trecut, mai mult de o mie de fermieri vâlceni au solicitat despăgubiri pentru culturile de primăvară pentru 5.100 ha afectate de secetă. (C.Z.)