Secetă în Vâlcea

Data: 28 Noiembrie 2025

Peste 1.650 ha de culturi de primăvară au fost calamitate de secetă în judeţul Vâlcea, cele mai mari suprafeţe afectate fiind la plante furajere, floarea-soarelui şi porumb, potrivit directorului Direcţiei Agricole Judeţene, Ovidiu Barbu. În jur de 200 de fermieri au raportat pagube, valoarea compensa­țiilor pe care le vor primi până la sfârşitul anului fiind estimată la 1,6 milioane de lei. Anul trecut, mai mult de o mie de fermieri vâlceni au solicitat despăgubiri pentru culturile de primăvară pentru 5.100 ha afectate de secetă. (C.Z.)

