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A început Evaluarea națională

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Data: 23 Iunie 2026

Evaluarea naţională a început ieri cu proba scrisă la Limba şi literatura română, la examenul organizat în 2.956 de centre fiind înscrişi peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, a anunţat Ministerul Educaţiei. Mâine este programată proba la Matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la Limba şi literatura maternă. Rezultatele se vor afişa la 1 iulie, iar contestațiile se vor putea depune în 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 8 iulie. (C.Z.)

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