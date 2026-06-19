Reţelele sociale şi video au devenit mijloacele de informare cele mai utilizate, conform raportului anual al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului, citat de AFP. Anul acesta, 54% din respondenţi au
A început Evaluarea națională
Evaluarea naţională a început ieri cu proba scrisă la Limba şi literatura română, la examenul organizat în 2.956 de centre fiind înscrişi peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, a anunţat Ministerul Educaţiei. Mâine este programată proba la Matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la Limba şi literatura maternă. Rezultatele se vor afişa la 1 iulie, iar contestațiile se vor putea depune în 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 8 iulie. (C.Z.)