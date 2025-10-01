Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Absorbție peste medie pe politica de coeziune

Absorbție peste medie pe politica de coeziune

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 01 Octombrie 2025

România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că pentru mediul privat au fost alocate aproximativ 20% din fondurile PNRR, adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri. Aproape 5.000 de contracte au fost deja semnate, iar până la final de an, toate proiectele vor fi deblocate printr-un efort comun minister - bănci partenere. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială