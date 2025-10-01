Mai multe ministere, printre care cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, al Sănătăţii şi al Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată de Guvern în această
Absorbție peste medie pe politica de coeziune
România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.
Acesta a precizat că pentru mediul privat au fost alocate aproximativ 20% din fondurile PNRR, adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri. Aproape 5.000 de contracte au fost deja semnate, iar până la final de an, toate proiectele vor fi deblocate printr-un efort comun minister - bănci partenere. (C.Z.)