Absorbție peste medie pe politica de coeziune

Data: 01 Octombrie 2025

România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că pentru mediul privat au fost alocate aproximativ 20% din fondurile PNRR, adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri. Aproape 5.000 de contracte au fost deja semnate, iar până la final de an, toate proiectele vor fi deblocate printr-un efort comun minister - bănci partenere. (C.Z.)