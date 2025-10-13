Acord de încetare a focului în Gaza

Data: 13 Octombrie 2025

Israel şi Hamas au semnat joi, în Egipt, după discuții indirecte mediate de partea egipteană, de SUA și de Qatar, un acord vizând încetarea focului, eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul a peste 2.000 de prizonieri palestinieni şi retragerea armatei israeliene pe o linie convenită în Gaza. Încheierea armistițiului este prima fază a planului de pace anunțat de președintele american Donald Trump la 29 septembrie, care mai conține măsuri privind dezarmarea Hamas, ajutorul umanitar, viitoarea administrație și reconstrucția Fâșiei Gaza.

Principalul oficial al Hamas din străinătate, Khalil al-Hayya, care a condus delegaţia de negocieri a grupării palestiniene, a declarat că aceasta consideră războiul din Gaza încheiat. El a menţionat că Hamas a primit asigurări de la mediatori şi de la administraţia americană că „războiul s-a încheiat complet”.

Acordul a fost validat vineri dimineață de guvernul israelian, în prezența emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, iar armistițiul a intrat în vigoare sâmbătă, după 24 de ore de la această aprobare. „Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor - a celor vii şi a celor decedaţi”, se arată în mesajul postat pe rețeaua X de biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

După aceşti paşi iniţiali, Hamas are la dispoziţie 72 de ore pentru a începe eliberarea şi predarea celor 20 de ostatici israelieni în viață și a rămășițelor altor 28 decedați Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, a spus purtătoarea de cuvânt a biroului premierului israelian, Tal Heinrich, conform EFE. Operaţiunea se va desfăşura fără prezenţa camerelor de filmat şi fără ceremonii precum cele organizate de Hamas în precedentele încetări ale focului.

De asemenea, trupele israeliene vor începe retragerea din Gaza, până la ceea ce Donald Trump a denumit „linia galbenă”, care le garantează acestora prezenţa în enclava palestiniană, dar le reduce controlul de la peste 80% la 53% din teritoriul enclavei.

Conform planului în 20 de puncte al preşedintelui SUA, o aşa-numită „Forţă Internaţională Temporară de Stabilizare” (ISF) pentru Gaza va fi pusă în aplicare în cooperare cu „parteneri arabi şi internaţionali”. ISF va trebui să instruiască şi să sprijine noile forţe de poliţie palestiniene din Fâşia Gaza, precum şi să ajute la protejarea zonelor de frontieră cu Israelul, având drept obiectiv evitarea pătrunderii de arme şi muniţii în enclavă. Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că ţara sa va participa la această forţă internaţională.

Circa 200 de soldaţi americani vor ajuta la monitorizarea acordului de încetare a focului, au indicat oficiali americani. Nu este clar unde vor fi staţionați aceștia, dar oficialii, care au vorbit sub acoperirea anonimatului, au subliniat că nu vor fi desfăşurate trupe americane în Gaza. (C.Z.)