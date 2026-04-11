Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

AI furnizează informaţii medicale inexacte 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 16 Aprilie 2026

Experţii avertizează din nou că chatboturi precum ChatGPT şi Grok furnizează informaţii medicale inexacte şi incomplete, scrie DPA, citată de Agerpres. Un nou studiu a constatat că jumătate dintre informaţiile oferite drept răspuns la 50 de întrebări medicale erau „problematice” şi că „toate tipurile de inteligenţă artificială (AI) se înşelau”. Cercetătorii afirmă că integrarea chatboturilor cu AI în medicină necesită „o supraveghere atentă”, mai ales că chatboturile „nu evaluează dovezile şi nici nu sunt capabile să emită judecăţi etice sau bazate pe valori”. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   inteligență artificială
