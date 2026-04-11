Ponderea proprietarilor români de locuinţe în oraşe a scăzut la 70,5%, la începutul anului 2026, de la 73% în 2025, în timp ce a crescut ponderea chiriaşilor la 15,9%, de la 11,3% anul trecut, arată un studiu
AI furnizează informaţii medicale inexacte
Experţii avertizează din nou că chatboturi precum ChatGPT şi Grok furnizează informaţii medicale inexacte şi incomplete, scrie DPA, citată de Agerpres. Un nou studiu a constatat că jumătate dintre informaţiile oferite drept răspuns la 50 de întrebări medicale erau „problematice” şi că „toate tipurile de inteligenţă artificială (AI) se înşelau”. Cercetătorii afirmă că integrarea chatboturilor cu AI în medicină necesită „o supraveghere atentă”, mai ales că chatboturile „nu evaluează dovezile şi nici nu sunt capabile să emită judecăţi etice sau bazate pe valori”. (O.N.)