Emisiunea de mărci poştale „Campionatul Mondial de Fotbal 2026”, compusă din două mărci poştale şi un plic „prima zi”, a fost introdusă în circulaţie, la 11 iunie 2026, ziua începerii competiției,
Ajutoare de urgență pentru 400 de familii
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1,72 milioane de lei pentru 397 de familii şi persoane singure aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau probleme de sănătate, scrie Agerpres. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, iar propunerile de acordare au fost centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pe baza unor cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţite de documente justificative, precum şi verificări în teren. (C.Z.)