Ajutorul de stat pentru motorină

Data: 03 Octombrie 2025

Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie 2025 cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină.

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), solicitările vizează cantităţile de motorină utilizate în agricultură în perioada 1 iulie - 30 septembrie 2025. Documentele se depun la centrele judeţene ale APIA sau la cel al municipiului Bucureşti, iar ajutorul de stat este de 2,213 lei/litru. (O.N.)

