Albinele sălbatice din Europa, în pericol de dispariţie

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) atrage atenţia asupra riscurilor pentru „supravieţuirea” speciilor de polenizatori din Europa, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi DPA. „Aproape 100 de specii suplimentare de albine sălbatice din Europa au fost clasificate ca fiind ameninţate”, au transmis reprezentanţii UICN, la congresul mondial de la Abu Dhabi, din 10-11 octombrie 2025.

UICN a plasat pe Lista Roşie a speciilor ameninţate cel puţin 172 din cele 1.928 de specii de albine evaluate, comparativ cu 77 în 2014. Albina Simpanurgus phyllopodus este „în pericol critic” şi „peste 20% dintre speciile din grupuri comune, precum bondarii şi albinele-de-celofan (familia Colletidae)” se confruntă cu riscul de extincţie. 15 specii de bondari - care polenizează plante precum mazărea, fasolea, arahidele şi trifoiul - şi 14 specii de albine-de-celofan, care polenizează plante din familia margaretelor şi copaci precum arţarii-roşii şi salciile, sunt acum clasificate ca fiind pe cale de dispariţie. În cazul fluturilor din Europa, 65 (circa 15%) din cele 442 de specii evaluate sunt ameninţate cu dispariţia, faţă de 37 în 2010.

„Situaţia albinelor sălbatice, a fluturilor şi a altor polenizatori este gravă. Ei reprezintă fundaţia sistemelor noastre alimentare, a ecosistemelor şi societăţilor noastre. Este necesară o acţiune urgentă şi colectivă”, a declarat comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall.