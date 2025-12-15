Într-un demers devenit tradițional pe care îl face la fiecare sfârșit de an, publicația Politico Europe a publicat lista personalităților pe care le consideră cele mai influente din și pentru Europa în anu
Amânare a deciziei pentru sectorul auto
Uniunea Europeană a amânat cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele ce vizează interzicerea, practic, a maşinilor noi cu motoare cu ardere internă după 2035, transmite Reuters. Măsurile ar fi trebuit anunțate la 10 decembrie, iar unii oficiali au sugerat că amânarea ar putea fi prelungită până în 2026. Incertitudinea nemulțumește producătorii auto, care au în așteptare investiţii de miliarde de euro. Șase premieri, printre care Giorgia Meloni şi Donald Tusk, au cerut președintei Comisiei să permită comercializarea modelelor cu motoare clasice şi după 2035. (C.Z.)