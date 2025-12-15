Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Amânare a deciziei pentru sectorul auto

Data: 15 Decembrie 2025

Uniunea Europeană a amânat cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele ce vizează interzicerea, practic, a maşinilor noi cu motoare cu ardere internă după 2035, transmite Reuters. Măsurile ar fi trebuit anunțate la 10 decembrie, iar unii oficiali au sugerat că amânarea ar putea fi prelungită până în 2026. Incertitudinea nemulțumește producătorii auto, care au în așteptare investiţii de miliarde de euro. Șase premieri, printre care Giorgia Meloni şi Donald Tusk, au cerut președintei Comisiei să permită comercializarea modelelor cu motoare clasice şi după 2035. (C.Z.)

