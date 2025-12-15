Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un grec în fruntea Eurogrupului

Data: 15 Decembrie 2025

Noul preşedinte al Eurogrupului, organism care reuneşte miniştrii de finanţe din zona euro, este ministrul elen de finanţe, Kyriakos Pierrakakis (42 de ani), transmite Reuters. El l-a învins pe omologul său belgian, Vincent Van Peteghem, și va avea un rest de mandat de doi ani şi jumătate. Postul rămăsese vacant după demisia neaşteptată a irlandezului Paschal Donohoe, care va pleca la Banca Mondială. Eurogrupul coordonează politicile economice ale celor 20 de ţări ale zonei euro, care în curând vor fi 21, odată cu intrarea Bulgariei. (C.Z.)

