Demisie a Guvernului de la Sofia

Actualitate socială
Data: 15 Decembrie 2025

Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia Guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă faţă de politicile economice ale acestuia şi eşecul perceput în combaterea corupţiei, scrie Reuters. Săptămâna trecută, Guvernul Jeliazkov şi-a retras bugetul pentru 2026, din cauza demonstra­țiilor împotriva planurilor de majorare a contribuţiilor la asigurările sociale şi a impozitelor pe dividende. (C.Z.)

