Aproape 700 de proiecte propuse în cadrul SAFE

Data: 15 Decembrie 2025

Comisia Europeană a primit, de la 19 state, inclusiv România, 691 de proiecte în cadrul programului SAFE (Security Action For Europe) de stimulare a industriei europene a apărării. Dintre acestea, 65% vizează achiziţii comune între state membre și sunt eligibile, în timp ce mai mult de o treime nu corespund în totalitate regulilor de eligibilitate, a anunţat Thomas Regnier, unul dintre purtătorii săi de cuvânt, informează AFP.

„Am fost extrem de clari de la bun început: SAFE este destinat achiziţiilor în comun cu statele noastre membre. Prin urmare, evaluarea va continua şi noi vom veghea ca acest procent - 65% - să crească”, a explicat Regnier, adăugând totodată că unele proiecte naţionale pot fi eligibile în mod cu totul excepţional.

Prin mecanismul SAFE care pune la dispoziție 150 miliarde de euro celor 19 ţări, circa 50 de miliarde au fost cerute pentru apărarea aeriană şi antirachetă, muniţii şi rachete, 6 miliarde de euro pentru drone şi antidrone, iar circa 13 miliarde pentru proiecte maritime, potrivit lui Thomas Regnier. Cea mai mare sumă împrumutată, 43,73 miliarde de euro, îi va reveni Poloniei, urmată de România, cu 16,68 miliarde de euro. Opt state, printre care Germania, care obțin oricum rate de dobândă favorabile pe pieţele financiare, nu au fost interesate de împrumuturile prin SAFE.

În cadrul schemei, UE împrumută în comun bani de pe piaţă pentru a-i oferi tot sub formă de credit guvernelor. Pentru majoritatea ţărilor care nu au un rating de credit AAA, aşa cum are UE, acest lucru înseamnă economii majore. În plus, împrumuturile pot fi pe o perioadă de până la 45 de ani şi au o perioadă de graţie de 10 ani pentru rambursarea principalului. (C.Z.)