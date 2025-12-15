Politico: Personalitățile care vor influența Europa în 2026

Data: 15 Decembrie 2025

Într-un demers devenit tradițio­nal pe care îl face la fiecare sfârșit de an, publicația Politico Europe a publicat lista persona­lităților pe care le consideră cele mai influente din și pentru Europa în anul următor. Jurna­liștii de la Politico.eu au evaluat și ierarhizat 28 de lideri pe baza rolului lor în Europa, controlului agendei publice și instituționale, capacității de a influența deciziile în politică și societate.

Nu este un clasament „știin­țific”, a ținut să precizeze Politico, ci un instantaneu al puterii și influenței în Europa, incluzând lideri politici tradiționali, figuri transatlantice, economiști și influenceri ai agendei publice.

Politico îl plasează pe Donald Trump (poreclit de publicație „Șocul transatlantic”) primul pe lista celor mai influenți oameni pentru Europa, în ciuda faptului că nu este european. Deciziile sale privind NATO, comerțul și securitatea modelează agenda europeană în 2026. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen („Stea­ua Nordului”), este pe locul 2, datorită politicilor sale sociale cu accent pe securitate și migrație și pentru ideile privind autonomia strategică a UE. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz („Cancelarul de fier”), pe locul 3, este văzut ca un lider care poate remodela politica economică a UE.

Ca o recunoaștere a influenței crescânde a populiștilor, publica­ția o situează pe politiciana franceză de extremă dreapta Marine Le Pen („Pretendenta”) pe locul 4, iar pe euroscepticul britanic Nigel Farage („Perturbatorul”) pe 6. În top 10 se mai găsesc Vladimir Putin („Provocatorul”) - pe 5, Ursula von der Leyen („Mâna de fier”) - pe 7, Mark Rutte („Vorbitorul abil”) - pe 8, un mediator între Europa și SUA, Giorgia Meloni („Un model de urmat”) - pe 9, lider emblematic al dreptei conservatoare în UE, Keir Starmer („Călătorul”) - pe 10, apreciat pentru abordarea pragmatică a relației cu Europa post-Brexit și pentru diplomația intensă.

În listă se remarcă economistul francez Gabriel Zucman („Omul cu taxele”), pe 15, cunoscut pentru expertiza sa pe tema paradisurilor fiscale și pentru „taxa Zucman”, o propunere de taxare cu 2% anual a averilor nete mai mari de 100 milioane de euro. În clasament se mai găsesc Daniel Ek („Șeful Spotify”) pe 18, vocea tehnologiei în dezbaterile europene despre reglementări digitale, generalul american Alexus Grynkewich („Descurajatorul”), comandantul forțelor aliate din Europa ale NATO, pe 22, bancherul italian Andrea Orcel („Un Napoleon al bankingului”), CEO al UniCredit, pe 25, sau Gianni Infantino („Cel mai valoros jucător”), președintele FIFA, pe 28.

Politico.eu a făcut și o listă cu „10 persoane de urmărit”, în care l-a menționat pe europarlamentarul român Siegfried Mureșan pentru rolul său decisiv în negocierile Parlamentului European cu Comisia privind bugetul multianual al UE. (C.Z.)