Amenajări de pajiști submarine

Data: 19 Septembrie 2025

Printr-un proiect cofinanţat de UE, au fost amenajate 20 ha de pajişti submarine de iarbă de mare şi recife artificiale, cu beneficii precum captarea carbonului, stabilizarea fundului marin, adăpost pentru peşti, protecţie împotriva eroziunii, a anunţat Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).

„Acest proiect plasează România pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa”, a declarat Stelică Hagi, director ABA Dobrogea-Litoral. Potrivit ANAR, până în 2027, vor fi peste 70 ha de pajiști submarine şi 13 recife artificiale. (C.Z.)