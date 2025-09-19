Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Amenajări de pajiști submarine

Data: 19 Septembrie 2025

Printr-un proiect cofinanţat de UE, au fost amenajate 20 ha de pajişti submarine de iarbă de mare şi recife artificiale, cu beneficii precum captarea carbonului, stabilizarea fundului marin, adăpost pentru peşti, protecţie împotriva eroziunii, a anunţat Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).

„Acest proiect plasează România pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa”, a declarat Stelică Hagi, director ABA Dobrogea-Litoral. Potrivit ANAR, până în 2027, vor fi peste 70 ha de pajiști submarine şi 13 recife artificiale. (C.Z.)

