Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale

Angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Decembrie 2025

Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor în ședinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de ieri după-amiază. Executivul a aprobat, vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor și altor angajați din justiție, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială