Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% şi 90% în ultimii şase ani în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele accesibile să fie tot mai greu de găsit, mai ales în
Aproape 47.000 de firme desființate
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cele mai multe dizolvări au fost în Bucureşti, respectiv 9.396 de firme (+35,43% faţă de ianuarie-octombrie 2024) şi în judeţele Cluj (2.641 de firme, +42,6%), Ilfov (2.439, +28,37%), Constanţa (2.273, +21,88%), iar cele mai puţine în Ialomiţa (250, +31,58%), Covasna (266, +45,36%), Mehedinţi (320, +39,74%). Domeniul cu cele mai multe dizolvări este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, cu 10.509 firme desființate la nivel naţional. (C.Z.)