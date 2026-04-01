Azi intră în vigoare reducerea accizei la motorină

Data: 07 Aprilie 2026

Executivul a adoptat vinerea trecută actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină. Diminuarea de 11% a accizei la motorina standard, adică de 30 bani/l (sau 36 bani/l cu tot cu TVA), începând de marţi (azi, n.r.), este ceea ce îşi permite acum Guvernul României, a declarat premierul Ilie Bolojan. În rândul patronatelor și sindicatelor, părerile privind eficiența măsurii sunt împărțite.

„Ieri, în şedinţa de Guvern, am aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care se reduce cu 11% acciza la motorina standard, adică cu 30 de bani pe litru. Asta înseamnă un preţ mai mic la pompă de săptămâna viitoare, de marţi. Nu este o reducere mare, dar este ceea ce ne permitem acum. (...) De ce doar motorina? În România, consumul de motorină reprezintă peste 75% din consumul total de combustibil, benzina reprezentând sub 25%. În plus, la motorină creşterile de preţ au fost duble faţă de cele de la benzină. De asemenea, costul motorinei afectează preţul transportului de mărfuri şi de călători, costul pentru funcţionarea maşinilor şi utilajelor grele din construcţii şi industrie, preţurile din economie şi, implicit, costul vieţii”, a transmis sâmbătă premierul Ilie Bolojan, pe pagina sa de socializare. Reducerea accizei înseamnă un efort bugetar de circa 200 de milioane de lei lunar. În prezent, nivelul accizelor la motorină, stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este de 2.804,29 lei/1.000 litri.

Măsura, care va fi valabilă pe perioada declarată de criză pe piaţa carburanţilor, adică până la 30 iunie 2026, este însoțită de decizia de a supraimpozita profiturile companiilor care exploatează ţiţeiul românesc pentru lunile în care preţul mediu lunar al petrolului Brent depășește 70 dolari/baril. Sumele obținute vor acoperi parţial reducerile de accize. „Din această taxă de solidaritate, conform estimărilor Finanţelor, ar urma să se încaseze între 90 şi 100 de milioane de lei lunar, în funcţie de preţurile ţiţeiului”, a arătat prim-ministrul, potrivit Agerpres.

Reducerea accizei la motorină este insuficientă, fiind necesară o intervenţie mai amplă, inclusiv asupra TVA şi a altor taxe, pentru a obţine scăderi reale la pompă, a reacționat Florin Jianu, preşedintele IMM România. „Ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă şi în statele din jurul României, la care media preţului combustibililor este de 8,5. La noi e aproape 10. Deci faceţi şi dumneavoastră un calcul privind competitivitatea şi sustenabilitatea doar a acestei intervenţii”, a menţionat Jianu, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, Blocul Naţional Sindical a salutat, într-un comunicat, decizia Guvernului privind acciza, apreciind că măsura va avea un impact pozitiv imediat asupra preţurilor la pompă, însă a transmis că îşi menţine solicitarea ca accizele să revină la nivelul de la finalul lui 2025. (C.Z.)