Belgia recomandă populației o trusă de urgență 

Data: 27 Aprilie 2026

Autorităţile belgiene au cerut popu­laţiei să fie „pregătită pentru un şoc” şi să aibă acasă o „trusă de urgenţă”, care să conţină apă îmbuteliată, medicamente şi alte articole esenţiale care să le permită autosuficienţa timp de trei zile, transmite AFP. Acest îndemn este legat de adaptarea atât la „contextul internaţional instabil”, cât şi la riscul unui dezastru natural legat de schimbările climatice, a explicat ministrul de interne, Bernard Quintin. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială