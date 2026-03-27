Bilete de tratament balnear pentru pensionari

Data: 01 Aprilie 2026

Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi finanțate în 2026, prin Casa Naţională de Pensii Publice, potrivit proiectului de act normativ publicat de Ministerul Muncii.

„Imediat după aprobarea bugetului de stat, am iniţiat procedurile necesare pentru asigurarea continuităţii programului de tratament balnear. Pentru mulţi pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate şi ocazia de a-şi recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul şi starea de bine”, a declarat Florin Manole, ministrul muncii, citat de Agerpres. Suma totală prevăzută în legea bugetului asigurărilor sociale pentru 2026 este de 410 milioane de lei.

Durata unei serii este de 16 zile, iar cea a tratamentului balnear de 12 zile. Peste 50.000 de bilete vor fi în unităţi de tratament ale Casei Naţionale de Pensii Publice, iar restul în alte unităţi de profil contractate potrivit legii. „Pot solicita bilete pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii, precum şi beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

De asemenea, soţul sau soţia persoanei asigurate ori pensionare, care nu este asigurat/ă la sistemul public, poate beneficia de bilet cu plata integrală”, notează instituţia.

În 2024, Guvernul a alocat pensionarilor 400 de milioane de lei pentru 135.000 de bilete, iar în 2025, aceeași sumă pentru 130.000 de bilete. Acordarea biletelor se face în funcție de un punctaj care ia în considerare categoria pensiei (de invaliditate, de limită de vârstă etc.), cuantumul total brut al drepturilor de pensie și dacă pensionarul a beneficiat sau nu de bilet în ultimii doi ani. (C.Z.)