Palatul Parlamentului va fi iluminat în portocaliu, în seara acestei zile de 25 noiembrie, fiind marcată astfel Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. Inițiativa aparţine
Bilete de tren mai scumpe
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare la 14 decembrie a noului Mers al Trenurilor. Este o indexare conform legii, cu rata inflaţiei, a declarat directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa. Prețurile la călătoriile cu trenul s-au actualizat ultima oară cu inflaţia - scumpindu-se cu 4,6% - la 15 decembrie 2024. O altă creștere a tarifelor s-a aplicat din 31 iulie 2025, din cauza majorării TVA de la 19% la 21%. (C.Z.)