Bilete de tren mai scumpe

Data: 25 Noiembrie 2025

Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare la 14 decembrie a noului Mers al Trenurilor. Este o indexare conform legii, cu rata inflaţiei, a declarat directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa. Prețurile la călătoriile cu trenul s-au actualizat ultima oară cu inflaţia - scumpindu-se cu 4,6% - la 15 decembrie 2024. O altă creștere a tarifelor s-a aplicat din 31 iulie 2025, din cauza majorării TVA de la 19% la 21%. (C.Z.)

