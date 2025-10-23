Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Blocul din Rahova va fi reconstruit

Data: 23 Octombrie 2025

Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pentru a permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, a blocurilor de locuinţe afectate de dezastre. Blocul de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia de vinerea trecută, va putea, astfel, inclus în program și reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării, potrivit ministrului Cseke Attila. (C.Z.)

