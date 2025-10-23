Blocul din Rahova va fi reconstruit

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) atrage atenţia asupra riscurilor pentru „supravieţuirea” speciilor de polenizatori din Europa, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pentru a permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, a blocurilor de locuinţe afectate de dezastre. Blocul de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia de vinerea trecută, va putea, astfel, inclus în program și reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării, potrivit ministrului Cseke Attila. (C.Z.)