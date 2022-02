BNR: Inflația va depăși 10% în lunile următoare

Data: 11 Feb, 2022

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a majorat din nou rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, în încercarea de a frâna creșterea accelerată a inflației. BNR arată că perspectiva pe termen scurt a inflației s-a înrăutăţit considerabil, sub impactul puternic al preţurilor la energie. România nu a mai avut inflație de două cifre din 2004.

Majorarea dobânzii-cheie este determinată de inflaţia din România, potrivit lui Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR.

„Dacă în perioada 2017-2019 am avut o inflaţie tot determinată de preţurile la energie, la gaze şi la electricitate, atunci cauzele au fost aici, interne. Acum, cauzele interne sunt secundare. Principale sunt cauzele externe şi Banca Naţională a făcut o analiză amănunţită a acestui tablou şi a ajuns la concluzia că trebuie să ia această măsură, să majoreze cu 0,50 de puncte procentuale rata de politică monetară. După cum vedeţi, este o rată de politică monetară real negativă, adică mult sub rata inflaţiei”, a declarat, pentru Agerpres, Adrian Vasilescu.

Specialistul a explicat că decizia BNR a avut la bază două „judecăţi prudenţiale”, prima fiind că „nu ne putem extrage din contextul global. Trebuie să ţinem seama de ce se întâmplă în lumea noastră, mai ales că inflaţia vine de afară”. În al doilea rând, Banca Naţională a avut în vedere ca măsura „să nu pună stavilă creşterii economice” și „să nu lovească creditarea”.

Vasilescu a afirmat că România nu a mai avut o inflaţie de două cifre din 2004, când a coborât la 9% de la peste 10%. „Aici nu este vorba de România. Este vorba că peste tot cifrele au această tendinţă. Este vorba de o inflaţie cum nu s-a mai văzut din anii 1970 pe toată planeta”, a susţinut oficialul BNR.

Potrivit lui Vasilescu, inflaţia nu are cauze interne, exceptând cele care au ţinut de „stilul haotic în care s-a făcut liberalizarea” gazului şi electricităţii.

Referitor la evoluția acestui indicator în următoarele luni, scenariul actual al BNR evidenţiază o înrăutăţire considerabilă a perspectivei inflaţiei, sub impactul preţurilor la energie, în trimestrul doi al acestui an urmând să urce la un nivel de două cifre, arată un comunicat al băncii centrale.

„Rata anuală a inflaţiei este aşteptată să-şi accentueze semnificativ creşterea în trimestrul II 2022 şi să urce la un nivel de două cifre, în principal ca efect al unor majorări mult mai ample ale preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice, ce se vor evidenţia pregnant după suspendarea în luna aprilie a schemelor de compensare aplicate pentru consumatorii casnici”, transmite BNR.Totodată, la categoria riscuri și incertitudini, scenariul BNR mai enumeră evoluţia pandemiei și absorbţia fondurilor europene, în special a celor aferente PNRR. (C. Z.)