Preşedintele american Donald Trump a anunţat suspendarea bombardamentelor asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care Statele Unite ale Americii şi Iran ar urma să negocieze un acord de
BNR menţine rata dobânzii
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis marţi, 7 aprilie, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 % pe an.
BNR a decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. „Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile”, a transmis BNR. (C.Z.)