Bune practici în ferme privind reducerea poluării cu nitraţi şi amoniac

Data: 31 Octombrie 2025

Încă 18 ferme mixte din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea vor deveni model de bune practici privind protecția mediului, prin schema de granturi „Sprijin pentru investiţii de mediu în ferme model cu rol demonstrativ”, în valoare de 3 milioane de euro, informează Ministerul Mediului. Acestea completează reţeaua existentă, formată deja din alte 15 ferme din judeţele Arad, Buzău, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi şi Satu-Mare, care au semnat contractele de finanţare în septembrie 2025. Iniţiativa face parte din programul RAPID - „Prevenirea şi Reducerea Poluării din Spaţiul Rural în România”, finanţat printr-un acord de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BIRD, de 60 de milioane de euro.

„Prin aceste investiţii pilot, transformăm fermele româneşti în exemple de bune practici, capabile să arate că productivitatea şi protecţia mediului merg mână în mână. Extinderea reţelei de ferme model înseamnă că tot mai multe comunităţi rurale vor beneficia de soluţii moderne, sustenabile şi adaptate nevoilor lor”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

Pentru reducerea poluării cu nitraţi şi amoniac, fermele selectate în program vor putea investi în echipamente pentru îndepărtarea gunoiului de grajd; sisteme inteligente care administrează azot lichid strict acolo unde este nevoie; pulverizatoare pentru îngrăşăminte foliare etc. Ulterior, vor dobândi statutul de „ferme-model” și vor organiza evenimente demonstrative, sesiuni de instruire, prezentări pentru fermierii din comunităţile locale, menţionează ministerul. (C.Z.)