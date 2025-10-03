Buzăul deţine peste o mie de soiuri de ardei iute

Data: 03 Octombrie 2025

Pe parcursul lunii octombrie, lucrătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău se ocupă cu extragerea seminţelor de ardei iute, astfel încât resursa genetică să poată fi păstrată pentru anii viitori în scop de cercetare sau cultivare. Din cauza capsaicinei, compusul chimic responsabil de senzaţia de iuţeală, extrem de iritant şi dăunător sănătăţii, angajaţii îşi iau măsuri de protecţie suplimentară: mănuşi, halat, mască şi chiar ochelari.

În portofoliul Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău se regăsesc peste 1.000 de soiuri de ardei iute, de la cei care pot fi cultivaţi ornamental în ghivece până la soiuri de mare productivitate, culori, mărimi şi cu forme diferite. Varietăţile de „Cornul caprei” fac parte din cele mai vechi soiuri, însă un lipsesc din colecţie soiurile mai noi precum Chilli sau Habanero. Potrivit directorului BRGV, Costel Vînătoru, există o mare varietate de ardei, cu forme diferite, (de la cei rotunzi, ca nişte gogoşari în miniatură, la cei lungi de până la 40 cm) şi culori diferite (galben, roşu, mov). „Avem şi soiuri care, pe aceeaşi plantă, se regăsesc mai multe fructe, cu mai multe culori: galben, verde, roşu”, a declarat directorul BRGV, citat de Agerpres.

Pe parcursul lunii octombrie, angajaţii băncii de la Buzău se ocupă cu extragerea seminţelor din ardei, iar această „operaţiune” presupune luarea unor măsuri de protecţie sporită deoarece capsaicina, compusul chimic responsabil de gustul picant, este iritantă şi, în cantităţi mari, poate fi periculoasă pentru sănătate.

„În ce priveşte concentraţia de capsaicină, avem de la cel mai blând, de la câteva sute de unităţi pe scara Scoville, până la peste 2.400.000 şi chiar 2.700.000 de unităţi pe scara Scoville. Noi am participat la diverse congrese unde am mers cu creaţiile noastre şi am reuşit, în 2014, să mergem la un congres mondial de horticultură la Brisbane, în Australia, şi acolo am prezentat cel mai uite ardei din lume, un ardei care avea peste 2.400.000 de unităţi pe scara Scoville. (...) Folosim în primul rând mănuşi, mască, chiar şi ochelari dacă se impune, şi scoatem seminţele afară, în aer liber, niciodată în interior, pentru că nu există ventilaţie şi putem avea probleme”, a subliniat specialistul.

Potrivit acestuia, capsaicina este apreciată în gastronomie, însă are şi multe alte aplicaţii în medicină şi nu numai, „fiind folosită şi la spray-urile de autoapărare împotriva urşilor”. „Puţini ştiu că ardeiul iute, pe lângă iuţeala de care vorbim, este leguma cu cel mai mare conţinut de vitamina C, mai are şi caroten, licopen şi alte vitamine. Dar, repet, analizele de laborator arată foarte clar că sunt soiuri de ardei care depăşesc lămâia în concentraţie de vitamina C”, a mai spus Vînătoru. (O.N.)