Campanie pentru protejarea accesului la apa din fântâni

Data: 03 Octombrie 2025

Liga Asociaţiei Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită autorităţilor să protejeze accesul populaţiei, în special din mediul rural, la apa din fântânile gospodăreşti.

„LAPAR lansează campania naţională «APA nu este o marfă», al cărei scop este de a aduce în atenţia opiniei publice acest pericol şi de a atenţiona autorităţile statului că populaţia, în special din mediul rural, trebuie protejată să i se asigure accesul la apa din fântâna din gospodărie, aşa cum a avut de sute de ani. Facem apel la factorii de decizie să înceapă proiectarea şi execuţia lucrărilor, astfel încât tot ce înseamnă sistem de irigaţii să se facă din lacurile de acumulare şi din surse de apă de suprafaţă”, a anunţat preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile, citat de Agerpres.

Acesta susţine că, din cauza secetei şi a gestionării ineficiente a resurselor, criza apei se va acutiza tot mai mult.

În contextul nevoii imperioase de irigare a culturilor pentru a obţine producţii mulţumitoare, a apărut „un fenomen extrem de grav cu efecte pe termen lung”.

„Facem irigaţii din puţuri de adâncime, ceea ce este un adevărat pericol, pentru că este o formă de a secătui izvoarele de suprafaţă şi a stratului de apă freatică de suprafaţă. De fapt, acest gen de irigaţii promovat pe fondul lipsei de informaţii a populaţiei şi în special a agricultorilor ascunde un plan. Se doreşte ca apa să ajungă să se liciteze la bursă, să fie o marfă, o nouă sursă de îmbogăţire pentru anumite grupuri”, avertizează preşedintele LAPAR.

În funcţie de sol şi de adâncimea pânzei freatice, refacerea apei subterane poate dura de la câteva zile sau săptămâni în zone nisipoase, până la luni ori ani în solurile lutoase sau argiloase. De aceea, irigaţiile din puţuri de adâncime reprezintă un pericol. (O.N.)