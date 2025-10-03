Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Fermierii, obligaţi să utilizeze sistemul RO e-Factura

Actualitate socială
Data: 03 Octombrie 2025

Începând cu data de 1 octombrie 2025, fermierii şi crescătorii de animale persoane fizice sunt obligați să utilizeze sistemul „RO e-Factura” pentru emiterea și transmiterea facturilor, potrivit agroinfo.ro. Facturile electronice vor fi emise de către fermieri când livrează produse agricole (ex: cereale, legume, fructe, lapte, carne, ouă, struguri etc.) sau când prestează servicii agrícole, precum lucrări de arat, semănat, recoltat etc. Pentru a utiliza „RO e-Factura”, aceştia trebuie să achiziționeze o semnătură electronică cu care vor putea accesa Spațiul Privat Virtual (SPV) și vor putea semna documentele. (O.N.)

