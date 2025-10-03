Pe parcursul lunii octombrie, lucrătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău se ocupă cu extragerea seminţelor de ardei iute, astfel încât resursa genetică să poată fi păstrată pentru anii
Fermierii, obligaţi să utilizeze sistemul RO e-Factura
Începând cu data de 1 octombrie 2025, fermierii şi crescătorii de animale persoane fizice sunt obligați să utilizeze sistemul „RO e-Factura” pentru emiterea și transmiterea facturilor, potrivit agroinfo.ro. Facturile electronice vor fi emise de către fermieri când livrează produse agricole (ex: cereale, legume, fructe, lapte, carne, ouă, struguri etc.) sau când prestează servicii agrícole, precum lucrări de arat, semănat, recoltat etc. Pentru a utiliza „RO e-Factura”, aceştia trebuie să achiziționeze o semnătură electronică cu care vor putea accesa Spațiul Privat Virtual (SPV) și vor putea semna documentele. (O.N.)