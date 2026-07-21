Muzeul Vrancei din Focșani propune o întoarcere în timp, la jocurile care animau vacanțele de vară înainte de tehnologizare. Astfel, copiii cu vârste între 5 şi 14 ani sunt provocaţi să descopere peste 24 de
Cabinet medical mobil în Dolj
Consiliul Judeţean Dolj a achiziţionat un cabinet medical mobil pentru campania „Aducem medicul la uşă”, realizată în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, iniţiată pentru persoanele din mediul rural şi din comunităţile vulnerabile, acolo unde accesul la medic este adesea dificil. Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, citat de Agerpres, în cel mult trei luni cabinetul va intra în circuit şi va începe să deservească localităţile din judeţ, iar obiectivul proiectului este ca 10.000 de doljeni să beneficieze anual de servicii medicale gratuite. (C.Z.)