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Cabinet medical mobil în Dolj

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Data: 29 Iulie 2026

Consiliul Judeţean Dolj a achiziţionat un cabinet medical mobil pentru campania „Aducem medicul la uşă”, realizată în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, iniţiată pentru persoanele din mediul rural şi din comunităţile vulnerabile, acolo unde accesul la medic este adesea dificil. Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, citat de Agerpres, în cel mult trei luni cabinetul va intra în circuit şi va începe să deservească localităţile din judeţ, iar obiectivul proiectului este ca 10.000 de doljeni să beneficieze anual de servicii medicale gratuite. (C.Z.)

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