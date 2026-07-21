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Jocurile copiilor fără telefon mobil

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Data: 29 Iulie 2026

Muzeul Vrancei din Focșani propune o întoarcere în timp, la jocurile care animau vacanțele de vară înainte de tehnologizare. Astfel, copiii cu vârste între 5 şi 14 ani sunt provocaţi să descopere peste 24 de jocuri, de la şotron, coarda şi telefonul fără fir până la ţintar, mancala, domino sau şah. Muzeograful Aurora-Emilia Apostu spune, citată de Agerpres, că reacţia copiilor arată cât de mult s-au schimbat obiceiurile de joacă. „Nu se aşteptau să fie jocuri de strategie, de atenţie, de răbdare, jocuri de gândit un pic. În momentul în care am început să le explicăm, spuneau că e greu. (…) Tot ce însemna strategie, apărare, capturare şi atenţie a fost un pic mai greu pentru ei”. Deşi organizatorii au pregătit jocuri pentru toate gusturile, activităţile în aer liber au avut cel mai mare succes: „Arcul cu săgeţi a fost pe primul loc. Apoi au urmat şotronul, coarda, prinselea sau ascunselea”. I-au mai distrat jocurile care presupun interacţiune directă. „Mima le-a plăcut foarte mult, telefonul fără fir, la fel. Le-a plăcut să ghicească, să vorbească între ei, să alerge, să se joace împreună”, precizează Aurora Apostu. Dincolo de succesul sau eşecul fiecărui joc, scopul proiectului este să le ofere copiilor şansa de a descoperi că distracţia poate exista şi fără telefon. 
 

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