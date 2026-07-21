Evidențele sistemului cadastral nu au fost compromise

Data: 29 Iulie 2026

Guvernul a transmis luni că baza de date a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată în urma atacului cibernetic din 14 iulie asupra site-ului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ancpi.ro), iar varianta optimă este repornirea platformei în versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, menționând că nu poate fi încă anunțată o dată fermă de repunere în funcțiune.

„Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată. În ceea ce privește platforma ePay, va fi lansat ulterior un alt modul software pentru plata electronică. Din precauție și ca măsură standard de protecție (…), recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să își schimbe parola de acces”, arată Executivul, citat de Agerpres.

Cele mai afectate de atacul cibernetic asupra sistemului cadastral sunt persoanele care erau pe cale de a finaliza tranzacții imobiliare, pentru care sunt necesare extrase de carte funciară și intabulări. Blocajul survine cu doar câteva zile înainte de 1 august, când TVA urcă de la 9% la 21% pentru locuințele noi antecontractate înainte de 1 august 2025 și pentru care a fost plătit un avans de 20%.

Pentru a veni în sprijinul celor prejudiciați, Parlamentul, întrunit în sesiune extraordinară, discută o propunere legislativă care prevede că persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuinţelor până la 31 iulie 2025 să poată încheia procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie anul curent. Senatul a adoptat deja, luni, proiectul, iar acesta urmează a fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. (C.Z.)