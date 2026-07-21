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Ziua Naţională a Ambulanţei

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Data: 29 Iulie 2026

Personalul din serviciile publice de ambulanţă a marcat ieri, de Ziua Naţională a Ambulanţei din România, împlinirea a 120 de ani de la înfiinţarea primei salvări din ţară. Aproximativ 600 de delegaţi din toate serviciile de ambulanţă din ţară au luat parte la o festivitate în Piaţa Constituţiei din București, urmată de o defilare a 50 de ambulanţe şi echipajele lor, care, ulterior, au fost prezente în 20 de locaţii din Capitală pentru a acorda consultații medicale gratuite, potrivit Agerpres. (C.Z.)

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