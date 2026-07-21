Muzeul Vrancei din Focșani propune o întoarcere în timp, la jocurile care animau vacanțele de vară înainte de tehnologizare. Astfel, copiii cu vârste între 5 şi 14 ani sunt provocaţi să descopere peste 24 de
Ziua Naţională a Ambulanţei
Personalul din serviciile publice de ambulanţă a marcat ieri, de Ziua Naţională a Ambulanţei din România, împlinirea a 120 de ani de la înfiinţarea primei salvări din ţară. Aproximativ 600 de delegaţi din toate serviciile de ambulanţă din ţară au luat parte la o festivitate în Piaţa Constituţiei din București, urmată de o defilare a 50 de ambulanţe şi echipajele lor, care, ulterior, au fost prezente în 20 de locaţii din Capitală pentru a acorda consultații medicale gratuite, potrivit Agerpres. (C.Z.)