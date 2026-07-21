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Oprire a centralei de la Cernavodă

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Data: 29 Iulie 2026

Unitatea 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă a fost oprită controlat, începând de ieri, din cauza scăderii debitului Dunării la circa 1.630 mc/s. Decizia a fost luată luni seară în cadrul Comandamentului Energetic convocat de urgenţă pentru evaluarea situaţiei Sistemului Energetic Naţional în contextul debitului redus al Dunării. „Măsura are caracter preventiv şi este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire”, arată Ministerul Energiei. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Energiei
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