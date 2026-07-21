Muzeul Vrancei din Focșani propune o întoarcere în timp, la jocurile care animau vacanțele de vară înainte de tehnologizare. Astfel, copiii cu vârste între 5 şi 14 ani sunt provocaţi să descopere peste 24 de
Oprire a centralei de la Cernavodă
Unitatea 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă a fost oprită controlat, începând de ieri, din cauza scăderii debitului Dunării la circa 1.630 mc/s. Decizia a fost luată luni seară în cadrul Comandamentului Energetic convocat de urgenţă pentru evaluarea situaţiei Sistemului Energetic Naţional în contextul debitului redus al Dunării. „Măsura are caracter preventiv şi este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire”, arată Ministerul Energiei. (C.Z.)