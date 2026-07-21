Mecanism de acciză dinamică la carburanți

Data: 29 Iulie 2026

Pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului se află un proiect legislativ care prevede instituirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, precum și aplicarea unui mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual cu procente între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor și a cotațiilor. Proiectul a fost votat de Senat și urmează să fie discutat în Camera Deputaților, ca for decizional. La intrarea în vigoare, reducerea va fi de 10%, reevaluată apoi la fiecare două săptămâni.

Propunerea votată de Senat reglementează declararea situaţiei de criză pe piața petrolului „de la data apariţiei prezentei legi până la 31 octombrie inclusiv”, cu posibilitatea prelungirii succesiv, prin hotărâre de Guvern, pentru perioade de câte cel mult 3 luni, şi instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata acesteia.

„Situaţia de criză poate fi declarată în cazul apariţiei sau imi­nenţei unor perturbări majore pe piaţa ţiţeiului sau a produselor petroliere, determinate de conflicte armate, sancţiuni internaţionale, întreruperi ale lanţurilor de aprovizionare ori alte evenimente excepţionale cum ar fi: a) creşterea cu cel puţin 20% a cotaţiilor ţiţeiului Brent, calculată pe o perioadă de 30 de zile calendaristice consecutive, faţă de media aferentă ultimelor 12 luni; b) creşterea cu cel puţin 20% a preţului mediu la pompă al benzinei sau motorinei standard, calculată pe 30 de zile calendaristice consecutive, faţă de media ultimelor 12 luni; c) riscul întreruperii sau întreruperea aprovizionării cu ţiţei şi alte produse petroliere a pieţei interne”, se precizează în proiect.

Potrivit actului normativ, pe durata situaţiei de criză se va institui un mecanism temporar de diminuare cu procente între 5% şi 25% a nivelului accizei aplicabil motorinei standard, în funcţie de variaţia cotațiilor și a preţului mediu la pompă. Ministerul Finanţelor va analiza de două ori pe lună evoluţia indicatorilor pentru fiecare segment bilunar şi va determina nivelul diminuării accizei aplicabil segmentului bilunar următor. După îndeplinirea duratei situaţiei de criză, măsurile încetează de drept.

Ministerul Finanţelor susţine mecanismul de acciză dinamică, care permite reducerea sa între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts, deoarece un mecanism rigid, bazat pe reducerea de TVA, poate accentua riscul de penurie, a transmis ministrul interimar al finanţelor, Alexandru Nazare. El a avertizat că în prezent există o problemă a stocurilor de pe piață. „România nu se confruntă doar cu o criză a preţului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. (…) Piaţa europeană se confruntă cu un deficit de motorină şi alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiţia pentru volumele disponibile este una fără precedent”, a scris Nazare, pe Facebook. (C.Z.)