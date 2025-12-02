Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Calea Victoriei urcă în clasamentul străzilor comerciale

Actualitate socială
Data: 02 Decembrie 2025

Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere din peste 50 de pieţe europene analizate în ediţia din 2025 a raportului „Main Streets Across the World” realizat de Cushman&Wakefield şi care analizează chiriile asociate sectorului de lux din 141 de locaţii urbane de top din întreaga lume. 

Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei de 70 euro/mp/lună, cu 17% mai mult faţă de anul trecut, Bucureştiul ocupă locul 39 la nivel mondial şi 24 în Europa, la egalitate cu Zagreb, arată compania de consultanță imobiliară, citată de Agerpres. Chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (160 euro), Varşovia (92 euro) şi Belgrad (90 euro) au fost peste cele din Bucureşti, în timp ce valori mai mici se înregistrează în Sofia (61 euro), Bratislava (45 euro), Vilnius (39 euro), Riga şi Tallinn (35 euro) sau Skopje (28 euro). 

New Bond Street din Londra, cu o medie de 1.707 euro/mp/lună (+22%), a fost desemnată în premieră cea mai scumpă arteră comercială, urmată de Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro) şi Upper Fifth Avenue din New York (1.530 euro). La nivel global, chiriile s-au majorat în medie cu 4,2%, Europa având o creştere constantă de 4% an de an, unde Fashion Street din Budapesta se evidenţiază cu o creştere de 33%. (C.Z.)

