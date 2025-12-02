Calea Victoriei urcă în clasamentul străzilor comerciale

Data: 02 Decembrie 2025

Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere din peste 50 de pieţe europene analizate în ediţia din 2025 a raportului „Main Streets Across the World” realizat de Cushman&Wakefield şi care analizează chiriile asociate sectorului de lux din 141 de locaţii urbane de top din întreaga lume.

Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei de 70 euro/mp/lună, cu 17% mai mult faţă de anul trecut, Bucureştiul ocupă locul 39 la nivel mondial şi 24 în Europa, la egalitate cu Zagreb, arată compania de consultanță imobiliară, citată de Agerpres. Chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (160 euro), Varşovia (92 euro) şi Belgrad (90 euro) au fost peste cele din Bucureşti, în timp ce valori mai mici se înregistrează în Sofia (61 euro), Bratislava (45 euro), Vilnius (39 euro), Riga şi Tallinn (35 euro) sau Skopje (28 euro).

New Bond Street din Londra, cu o medie de 1.707 euro/mp/lună (+22%), a fost desemnată în premieră cea mai scumpă arteră comercială, urmată de Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro) şi Upper Fifth Avenue din New York (1.530 euro). La nivel global, chiriile s-au majorat în medie cu 4,2%, Europa având o creştere constantă de 4% an de an, unde Fashion Street din Budapesta se evidenţiază cu o creştere de 33%. (C.Z.)