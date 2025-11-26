Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea
Caravane de depistare a diabetului
Un număr de 110 caravane sunt organizate, de luna aceasta până în decembrie 2026, pentru screeningul diabetului, beneficiari fiind 11.000 de oameni din localităţi rurale, printr-un grant al unei companii farmaceutice, a anunţat Alexandru Covaciu, preşedintele Caravanei cu Medici, asociaţia organizatoare a proiectului.
El a menționat și iniţiativa naţională „FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate”, lansată săptămâna trecută cu implicarea asociației, care combină asistenţa medicală mobilă, tehnologia, educaţia şi politicile publice, în beneficiul pacienţilor din rural. (C.Z.)