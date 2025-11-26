Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Caravane de depistare a diabetului

Caravane de depistare a diabetului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 26 Noiembrie 2025

Un număr de 110 caravane sunt organizate, de luna aceasta până în decembrie 2026, pentru screeningul diabetului, beneficiari fiind 11.000 de oameni din localităţi rurale, printr-un grant al unei companii farmaceutice, a anunţat Alexandru Covaciu, preşedintele Caravanei cu Medici, asociaţia organizatoare a proiectului.

El a menționat și iniţiativa naţională „FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate”, lansată săptămâna trecută cu implicarea asociației, care combină asistenţa medicală mobilă, tehnologia, educaţia şi politicile publice, în beneficiul pacienţilor din rural. (C.Z.)

 

Citeşte mai multe despre:   caravană medicală   -   diabet
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială