Casa Albă vine cu un nou plan de pace pentru Ucraina

Data: 24 Noiembrie 2025

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pentru o „pace demnă”, după ce Statele Unite i-a trimis un plan care prevede cedarea regiunilor Doneţk şi Lugansk din est, recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia, renunțarea la obiectivul de a intra în NATO, reducerea efectivelor armatei. Potrivit Casei Albe, discuţiile sunt în desfăşurare, iar negocierile vor urma acelaşi proces folosit deja pentru a obţine încheierea conflictului din Fâşia Gaza.

Pe lângă recunoașterea „de facto ca fiind ruseşti, inclusiv de către Statele Unite”, a Peninsulei Crimeea, anexată în 2014, şi a regiunilor Doneţk şi Lugansk din est, planul în 28 de puncte consultat de AFP mai prevede că, în sud, regiunile Herson şi Zaporojie ar urma să fie împărţite de-a lungul liniei actuale a frontului, iar partea din Doneţk controlată acum de ucraineni va deveni zonă tampon demilitarizată aparţinând Rusiei.

Conform planului, Ucraina trebuie să renunțe la aderarea la NATO şi să înscrie acest angajament în Constituţia sa. O revendicare mai veche a Rusiei care apare în propunere este limitarea efectivelor armatei ucrainene, în prezent de circa 800.000 de militari, la 600.000 de soldaţi. De asemenea, NATO se va angaja să nu staţioneze trupe în Ucraina, în schimb în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene.

Documentul mai include semnarea unui „pact de neagresiune” între Rusia, Ucraina şi Europa, faptul că Kievul este „eligibil” pentru a aderarea la UE, garanţii de securitate pentru Ucraina, un plan de reconstrucţie şi organizarea de alegeri în ţară în termen de 100 de zile. Eforturile de reconstrucţie conduse de SUA vor fi finanţate cu 100 de miliarde de dolari din activele ruseşti blocate. Centrala din Zaporojie va fi repornită sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, 50% din producţia sa de energie urmând să meargă în Ucraina şi 50% în Rusia.

În cazul în care Rusia va invada din nou Ucraina, s-ar confrunta, conform acestui proiect, cu un răspuns militar „coordonat” şi ar fi din nou supusă sancţiunilor internaţionale. Punerea în aplicare a tratatului ar urma să fie supravegheată de un „consiliu pentru pace” prezidat de Donald Trump.

Kievul a confirmat joi că a primit proiectul de plan de pace din partea SUA și s-a declarat pregătită să colaboreze constructiv cu partea americană şi cu ceilalți parteneri ai săi. Potrivit unui mesaj al Preşedinţiei pe Telegram, Volodimir Zelenski are în vedere să discute „în zilele următoare” cu omologul său american.

Politicieni europeni compară prevederile planului cu o cerere de capitulare a Kievului. Miniştrii de externe din statele UE, care au avut o reuniune la Bruxelles, au menţionat că nu vor fi de acord ca Ucraina să accepte concesii dureroase. „Pacea nu poate fi o capitulare”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, potrivit Reuters. (C.Z.)