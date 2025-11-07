Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Cele mai consumate legume și fructe

Cele mai consumate legume și fructe

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 07 Noiembrie 2025

Piaţa legumelor şi fructelor rămâne una dintre cele mai puternice din retailul de bunuri de larg consum, reprezentând 8,1% din cheltuielile românilor în 2024, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ, citat de Agerpres. În topul preferinţelor la capitolul legume s-au aflat roşiile, cu 17% din vânzările totale ale categoriei, cartofii (15,7%), ardeii (10,8%), ciupercile (5,8%), castraveţii (5,6%) şi ceapa (5,5%). La fructe, cele mai mari vânzări au fost la banane (24%), mere (8,5%) şi portocale (6,7%), lămâi (6,6%), struguri (6,4%) şi pepeni (5,8%), relevă studiul citat. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
