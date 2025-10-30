Cheltuieli mai mici sau zero de Black Friday

Data: 30 Octombrie 2025

La cea de-a 15-a ediție a Black Friday în România, programată de marii retaileri online în 7 noiembrie, valoarea unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei, reiese dintr-o analiză de specialitate.

Conform estimărilor Frames, cumpărătorii vor încerca să cumpere ce nu își mai permit în prezent, vor căuta pe site-uri și în magazine produsele cu preț redus, mai ales din zona de îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă.

„Vânzările din comerțul cu amănuntul din România au scăzut semnificativ în ultimele luni, declinul fiind cel mai accentuat din UE. Motivele țin, în principal, de scăderea puterii de cumpărare pe fondul inflației-record din România, de trei ori mai mare decât media europeană”, arată analiza Frames, citată de Agerpres.

Deși analiștii se așteaptă la bugete mai mici alocate de cumpărători, la capitolul încasări nu este exclusă atingerea unor vânzări similare cu cele de anul trecut, de circa 500 de milioane de euro, „stimulate în primul rând de efectele creșterilor de prețuri”.

Potrivit unui sondaj realizat de tbi bank, care a analizat modul în care românii vor să facă achizițiile de Black Friday, 41% dintre respondenți au declarat că vor reduce bugetul alocat, 22% că nu vor cumpăra nimic și doar 15% că vor cheltui mai mult decât în 2024.

Aproape trei sferturi dintre români (72%) susțin că vor să cumpere produse de care au nevoie personal sau în casă, în timp ce 32,3% caută și cadouri de Crăciun. Peste 44% dintre respondenți sunt interesați în special de electrocasnice, mai mult de 40% și de reducerile de la electronice, iar 29,4% de produsele IT. Peste 53% din totalul celor chestionați cred că reducerile vor fi mai mici decât anul trecut. (C.Z.)