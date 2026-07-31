Confruntaţi cu valurile de căldură intensă din această vară, turiştii se îndreaptă şi către destinaţii mai răcoroase, scrie AFP, căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de exemplu, crescând
Chișinău: Pregătiri pentru Ziua Independenței
Autorităţile de la Chişinău au anunţat organizarea a peste 20 de acţiuni culturale, educaţionale, comemorative dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenţei, la 27 august 1991, dar și că au renunțat la un concert programat pentru Ziua Limbii Române, la 31 august. Printre evenimentele care vor avea loc la 27 august se numără o paradă militară şi un concert festiv în Piaţa Marii Adunări Naţionale, informează Moldpres. (C.Z.)