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Chișinău: Pregătiri pentru Ziua Independenței

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Data: 03 August 2026

Autorităţile de la Chişinău au anunţat organizarea a peste 20 de acţiuni culturale, educaţionale, comemorative dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenţei, la 27 august 1991, dar și că au renunțat la un concert programat pentru Ziua Limbii Române, la 31 august. Printre evenimentele care vor avea loc la 27 august se numără o paradă militară şi un concert festiv în Piaţa Marii Adunări Naţionale, informează Moldpres. (C.Z.)

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