Clădirea simbol a Americii

Empire State Building este pe primul loc pe lista construcțiilor preferate ale Americii, depăşind alte repere arhitecturale precum Casa Albă, Golden Gate din San Francisco sau Catedrala din Wa­shington, potrivit Institutului American al Arhitecţilor. Este un zgârie-nori realizat în stilul Art Deco, amplasat în Manhattan, New York. A fost construit în doar 1 an și 45 de zile, într-un ritm de patru etaje pe săptămână, fiind inaugurat la 1 mai 1931 de președintele Herbert Hoover. A costat, în acea vreme, circa 41 de milioane de dolari, echivalentul sumei de 572 de milioane de dolari în banii de azi. Aproape imediat, clădirea a devenit o atracţie internaţională, mai ales după lansarea, la 2 martie 1933, a filmului „King Kong”, în care Empire State este filmat în prim-plan. Legendara construcţie are 102 etaje și 381 de metri înălţime. Antena adaugă încă 62 de metri, înălţimea totală ajungând la 443 de metri. Între anii 1931 şi 1970, a deţinut recordul de cea mai înaltă clădire din lume, în prezent fiind pe locul 49 în clasament. Începând din februarie 1978, găzdu­iește un maraton care presupune urcarea a peste 1.500 de trepte până în vârf. În 2009, a început modernizarea energetică a edificiului. Lucrările au costat 65 de milioane de dolari, iar clădirea este alimentată în prezent cu energie eoliană. În octombrie 2019, a fost redeschis observatorul de la etajul 102, după renovări care au durat zece luni. Acesta permite acum o vedere de 360 de grade de pe acoperişul celebrei clădiri.