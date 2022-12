Companiile energetice din România vor fi suprataxate

Data: 30 Decembrie 2022

România se aliniază unui Regulament al Uniunii Europene care prevede o contribuție de solidaritate din partea companiilor din sectorul energetic și impune, pentru aceste companii, plata unui impozit suplimentar de 60% pentru câștigurile din acest an şi din anul următor care depă­șesc pragul de 20% din media profiturilor impozabile din perioada 2018-2021. Potrivit Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze, decizia pune în pericol viitoarele investiţii pentru securitatea energetică a României.

Impozitarea extra-profiturilor companiilor din energie a fost aprobată de Guvern acum două zile și se estimează că va aduce în plus la buget, într-un fond special, suma de 3,9 miliarde de lei, a declarat, miercuri, Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul de Finanţe, la finalul şedinţei de Guvern.

„Obiectivul principal al Guvernului României şi inclusiv cel ­stipulat în Regulamentul european este de a asigura finanţarea investiţiilor în proiecte energetice strategice, cu precădere în cele din surse regenerabile”, a spus Diaconu, potrivit Agerpres.

Regulamentul european din 6 octombrie 2022 a început deja să fie transpus la nivelul statelor membre. Olanda, Franţa, Germania, Portugalia au impus o cotă de impozitare de 33% a extra-profiturilor companiilor din energie. Irlanda merge pe un impozit de 75%, Italia a ales 50% din profiturile pe anul 2023, Cehia impozitează cu 60%, Grecia cu 90%, a exemplificat oficialul.

Potrivit secretarului de stat, companiile vizate sunt companiile solide cu activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriile, „cele care în anii trecuţi au performat extraordinar, iar acum este rândul lor, aşa cum a stipulat Regulamentul european, să contribuie la trecerea cât mai uşoară peste această perioadă grea”.

„Cota de impozitare este de 60% din extra-profitul care depăşeşte cu 20% media. Iar ce este foarte important, din această sumă colectată în acest fond special, minimum 70% se vor distribui pentru finanţarea investiţiilor strategice, precum şi a investiţiilor în eficienţa energetică şi în energie din surse regenerabile. Termenul de plată va fi 25 iunie 2023, pentru profitul anului 2022, şi 25 iunie 2024 pentru profitul care se va realiza în anul 2023”, a explicat Mihai Diaconu, menționând că proiectul a obţinut miercuri avizul Consiliului Economic şi Social.

Ca reacție la adoptarea Ordonanţei care prevede o contribuţie de solidaritate în sectorul energetic, reprezentanţii Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze au atras atenţia că industria este deja supraimpozitată.

România are cea mai ostilă abordare din UE pentru industria de petrol şi gaze în contextul în care are deja cel mai mare nivel de taxe suplimentare. Neluarea în considerare a taxelor suplimentare deja introduse este în contradicţie cu principiile Regulamentului european”, avertizează organizaţia, potrivit Agerpres. (C. Z.)