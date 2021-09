Compensarea prețului la energie va fi inclusă automat în factură

Data: 17 Sep, 2021

Românii care au un consum lunar de energie electrică cuprins între 30 kWh şi 200 kWh vor beneficia de compensarea facturilor la electricitate. La gaze, ajutorul de 25% din valoarea facturii se va aplica gospodăriilor cu un consum anual de până la 1.200 de metri cubi. Furnizorii vor trece aceste discounturi direct în factură.

Ministrul energiei, Virgil Popescu, a prezentat, miercuri, în şedinţa de Guvern, un proiect de ordonanţă cu o schemă de compensare a prețurilor la energie electrică şi la gaze naturale pentru consumatorii casnici.

„Pentru factura de gaze, lucrurile sunt mai simple. Vorbim de o compensare procentuală, fix de 25% din factura la gaze pentru clienţii care au un consum între 100 şi 1.200 mc pe an. Între 100 şi 300 mc vorbim de o garsonieră, între 300 şi 600 mc vorbim de un apartament cu două camere, între 600 şi 900 mc, de un apartament cu trei camere, între 900 şi 1.100 mc, de un apartament sau o casă până în 100 mp, şi între 1.100 şi 1.200 mc, de o locuinţă până în 120 mp. (…) Noi am încercat să găsim o formă foarte simplă de punere în aplicare a acestei compensări, în aşa fel încât oamenii să nu fie puşi pe drumuri să-şi ia adeverinţe de venituri, să demonstreze că au un venit mediu. Am pus o egalitate între venit mediu şi consum mediu. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere, vorbim de o compensare pe totalul perioadei de iarnă de 404 lei”, a explicat Popescu, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, din totalul consumului pe iarnă, 13,6% se consumă în noiembrie, 18,2% în decembrie, 19% în ianuarie, 16% în februarie şi 12,7% în martie, consumul din iarnă reprezentând 65% din consumul anual de gaze.

La energie electrică, a menţionat ministrul, se va aplica un alt model de compensare, care ia în calcul cel mai mic preţ de referinţă din piaţă, de 64 bani/kWh, şi preţul mediu ponderat din piaţă, de 82 bani/kWh, diferenţa de 18 bani/kWh urmând să fie compensată pentru cei cu consum între 30 kWh şi 200 kWh.

Furnizorii, la sfârşitul perioadei de facturare, vor include automat pe factură această compensare.

În ceea ce privește implementarea schemei de compensare, este prevăzut ca Ordonanța de Urgență să fie adoptată la începutul lui octombrie, iar de la 1 noiembrie să fie funcțională. Potrivit ministrului, în cazul energiei vor beneficia 5,2 milioane de gospodării (60% din numărul total), respectiv 13 milioane de români, iar la gaze 2,3 milioane de gospodării, dintr-un total de 3,6 milioane racordate la gaze, respectiv 5,8 milioane de români.

Popescu a mai spus că Executivul va lua măsuri de compensare şi pentru IMM-uri și a dat asigurări, totodată, că piaţa de energie este pregătită pentru iarnă, iar România nu va rămâne fără gaze, aşa cum s-a vehiculat recent în spaţiul public. (C. Z.)